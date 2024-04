Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer und sein 19 Jahre alter Sozius sind bei einem Zusammenstoß des Fahrzeugs mit einem Auto im Bodenseekreis schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber und ein Krankenwagen brachten die beiden Verletzten am Samstagnachmittag in Krankenhäuser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Heiligenberg (dpa/lsw) - Demnach befuhr der 16-Jährige eine Landesstraße bei Heiligenberg, als er aus zunächst unbekannter Ursache auf Höhe einer Einmündung zwei wartende Autos übersah, von denen das vordere nach links abbiegen wollte. Er fuhr den Angaben zufolge ungebremst auf das Fahrzeugheck auf. Der 16-Jährige und der 19-Jährige trugen laut Polizei jeweils einen Schutzhelm. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass die beiden Verletzten keinen Helm getragen hätten.

