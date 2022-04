Nach dem Zusammenstoß mit einem Baum ist ein Mann in seinem Auto verbrannt. Der Fahrer konnte nicht aus dem Auto befreit werden und starb, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 25-Jährige war in einer Linkskurve in Satteldorf (Landkreis Schwäbisch Hall) auf den Grünstreifen geraten, weil er zu schnell fuhr. Das Auto prallte mit dem Heck gegen einen Baum, wurde wieder auf die Straße geschleudert, fing Feuer und brannte aus.

Satteldorf (dpa/lsw) – Ein anderer Autofahrer versuchte noch, den 25-Jährigen am Freitagabend aus dem brennenden Auto zu befreien. Das gelang ihm aber nicht mehr, weil das Feuer schon zu stark war. Der Mann blieb einer Polizeisprecherin zufolge unverletzt.

Mitteilung der Polizei