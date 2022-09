Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 312 bei Erlenmoos (Kreis Biberach) ist ein 34 Jahre alter Autofahrer gestorben. Eine 47-Jährige sei am späten Freitagnachmittag mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto des 34-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann sei aus seinem Fahrzeug herausgeschleudert worden und an der Unfallstelle gestorben. Die 47-Jährige wurde demnach leicht verletzt.

Erlenmoos (dpa/lsw) - Zur Ermittlung der Unfallursache wird laut Polizeiangaben ein Sachverständiger hinzugezogen. Möglicherweise sei die Frau „unachtsam oder zu schnell“ gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

