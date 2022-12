Berglen (dpa/lsw) - Eine 53-Jährige ist im Rems-Murr-Kreis bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Ein 37-Jähriger sei am Morgen mit seinem Fahrzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto der Frau zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, die Unfallursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei