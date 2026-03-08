Beim Überholen kommt eine 18-Jährige von der Fahrbahn ab. Sie fährt über mehrere Schilder und dann in den Neckar. Selbst als der Wagen ins Wasser gerät, stoppt er erst einmal nicht.

Rottweil (dpa/lsw) - Einen ungewöhnlichen Weg hat ein Führerscheinneuling in Rottweil eingeschlagen: Die 18-Jährige kam bei einem Überholmanöver mit ihrem Wagen in der Nacht von der Straße ab und ist einmal quer durch den Neckar gefahren. Der Wagen stoppte schließlich an einer Mauer auf der gegenüberliegenden Uferseite, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll die junge Autofahrerin auch mehrere Schilder überfahren haben.

Die 18-Jährige habe selbst aus dem Wagen aussteigen können und wurde von Sanitätern mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Wasser in dem Fluss sei an der betreffenden Stelle nur etwa kniehoch, sagte ein Polizeisprecher. Der Abschleppdienst barg den Wagen mit einem Kran aus dem Neckar. Warum die 18-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar.