Obwohl der November im Südwesten der vierte regenreiche Monat in Folge war, überwiegen Anfang Dezember leicht unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse. Fachleute der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe gehen davon aus, dass diese in den kommenden Wochen ansteigen. «Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung sind aufgrund der momentanen Beobachtungen nicht an der Tagesordnung», heißt es im am Freitag veröffentlichten Bericht «Grundwasserstände und Quellschüttungen».

Karlsruhe (dpa/lsw) - In den meisten Landesteilen und insbesondere im Oberrheingraben verzeichnete die LUBW im November erhebliche Anstiege nach einem sehr trockenen Sommer. „In anderen Regionen, beispielsweise in Oberschwaben und in Teilen des Neckarbeckens, lässt die Erholung immer noch auf sich warten.“ Im Jahresvergleich entsprechen die Grundwasservorräte demnach etwa der Situation im November 2021.

Wegen der hohen Bodenfeuchte sei die Ausgangslage sehr gut, so dass sich Grundwasser neu bilden kann, erläuterten die Experten. Das gelte auch für Bereiche, die sich bislang noch nicht erholt haben.

Grundwasserstände und Quellschüttungen