Während des Urlaubs seines Vaters hat ein 16-Jähriger per Facebook zu einer Party eingeladen, die so ausartete, dass die Polizei einschritt. Wegen der vielen Besucher habe ein Nachbar den Vater im Ausland angerufen, er habe per Notruf die Polizei verständigt, teilte diese am Samstag mit. Der 16-Jährige sei sichtlich froh gewesen, dass Beamte auf dem Familiengrundstück in Grafenau (Kreis Böblingen) auftauchten, denn er habe die Lage nicht mehr unter Kontrolle gehabt. In der Spitze waren es am Freitagabend demnach zwischen 250 und 300 Gäste, weitere befanden sich auf der Anreise.

Grafenau (dpa/lsw) - Der 16-Jährige räumte laut Polizei ein, die Resonanz seiner Einladung unterschätzt zu haben. Ob es durch die Partybesucher auf dem Grundstück oder auf den Nachbargrundstücken zu Sachschäden kam, war laut Polizei nicht bekannt.

