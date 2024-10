Das Festival „Kopfüber“ beim Herxheimer Chawwerusch-Theater endet am Samstag , 12. Oktober, mit einem lauten Knall. Denn Copper und Flint werden aus ihrem Fahrzeug geschleudert. Ihr Fabulotor ist explodiert! Dabei wurde doch gerade erst frisch mit Geschichten geladen.

Zwei Helden – Copper (Leni Bohrmann) und Flint (Christian Birko-Flemming) vom Neustadter Theater in der Kurve – sind gestrandet im Nirgendwo, am Horizont die Silhouette einer trostlosen, anonymen Stadt und überall nur Schrott und Müll. Entfernt fühlte man sich hier an das Ausgangsszenario von „Der kleine Prinz“ erinnert.

Wie hier wegkommen, zumal es den ominösen Fabulotor zerlegt hat, den Antrieb ihres Fahrzeugs? Er ist nichts Geringeres als eine geheimnisvolle Geschichtenmaschine, die ihre Energie aus den Erzählungen der Dinge zieht. Gegenstände werden abgescannt und die Maschine gebiert bei schlechten Geschichten einen Stein, bei guten einen Kristall.

Die beiden Hauptfiguren müssen improvisieren

Und so ist erst einmal Improvisation angesagt. Copper und Flint basteln sich aus herumliegendem Schrott ihres detailverliebten Bühnenbildes flugs Ersatzteile. Unvermittelt werden die Protagonisten hineingezogen in die Erzählkraft so unterschiedlicher Dinge wie einer Uhr, einer Kalimba (Daumenklavier) und einem Regenschirm.

Es sind Szenen zwischen Slapstick, Tragikomik und poetischem Tiefgang, voller Schlichtheit und Originalität. Da stehen zwei gehetzte Passanten einander und sich selbst im Weg und verheddern sich im Kleinkrieg: unseliges Kräftemessen mittels Schnick-Schnack-Schnuck und Fingerfechten. Der Gedanke an Kriegsschauplätze drängt sich hier auf.

Ein verhinderter Poet

Zu den Klängen eines Daumenklaviers erzählt eine Sängerin von ihrem geplatzten Konzert und klagt „Was hat ein Lied für einen Sinn, wenn es niemand hört“. Ein verhinderter Poet offenbart unerfüllte Sehnsüchte und ungelebte Lebensentwürfe. Ein Paar unterm Regenschirm ist im Warten sich selbst ausgeliefert.

Die 15 kurzen Szenen atmen Ungeduld, Enttäuschung, Wut und Hass und sind in der Inszenierung von Hedda Brockmeyer dramaturgisch punktgenau gesetzt. In dem knapp einstündigen Stück können beide Schauspieler ihr darstellerisches Potenzial voll ausschöpfen. Leni Bohrmann gibt die Diva, die Kratzbürste und betört mit seelenvollem Gesang. Christian Birko-Flemming ist als Choleriker, genialer Tüftler und zartfühlender Verseschmied zu sehen.

„Lässt sich aus den Geschichten dieser Stadt positive Energie ziehen, oder ist alles nur Plunder und leere Worte?“ fragt das Stück. Um das herauszufinden, basteln sich die beiden Helden einen Fokusregler, der die Sichtweise auf die Dinge verändern soll. Doch das geht erstmal gehörig schief und heraus kommt unrealistischer Liebeskitsch. Schnell nachjustiert winkt der Erfolg. Im dritten Anlauf werden ihre drei Geschichten zu Kristallen.

Es kommt auf die Perspektive an

Fazit: Auf die Perspektive kommt’s an. Die gehetzten Passanten finden freundlich zueinander, Sängerin und Poet erleben ihre Kunst als befreiende Kraft und das Nörgelpaar entdeckt sogar im tristen Regenwetter Spaß und Lebensfreude. Und nebenbei geht es um Innehalten, Entschleunigung und die bewusste Wahrnehmung der Gegenwart. Die positive Botschaft ist so zeitlos wie aktuell und herzöffnend: „Es ist beruhigend zu wissen, dass Geschichten immer weitergehen.“

Termin

Das Theater in der Kurve as Neustadt zeigt „Copper, Flint und der Fabulotor“ am Samstag um, 12. Oktober, 14.30 Uhr, im Chawwerusch-Theatersaal.