Wer hätte gedacht, dass Günther Sigl in ganz jungen Jahren in der Südpfalz aufgetreten ist? Gereon Hoffmann sprach mit dem Gründer und Frontman der Spider Murphy Gang. Die NDW-Band aus Bayern spielt bei einem 80er-Revival-Wochenende vor dem Schloss.

Herr Sigl, Sie kommen mit der Spider Murphy Gang nach Karlsruhe. Zu der Stadt haben Sie eine besondere Verbindung?

Ja, ich habe dort meint Jugend verbracht, von zehn bis 20 Jahre.