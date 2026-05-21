Kurzer Stromausfall in Freiburg: Für einige Minuten sind zumindest Teile der Innenstadt betroffen. Die Ursache ist unklar.

Freiburg (dpa) - Mitten im Feierabendverkehr ist in Freiburg am frühen Abend für einige Minuten der Strom ausgefallen. Wie der zur Badenova-Gruppe gehörende Netzbetreiber Badenova Netze meldete, fiel der Strom um 17.27 Uhr aus, drei Minuten später sei die Versorgung wieder hergestellt gewesen. Zur Ursache wurde nichts mitgeteilt. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» berichtet.

Wegen des Ausfalls wurden der Kapplertunnel sowie der Schützenalleetunnel gesperrt, wie die Polizei sagte. Auch der Straßenbahnverkehr sei beeinträchtigt gewesen. Zwischenfälle gab es bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht, wie es weiter hieß. Ob der Strom flächendeckend ausgefallen war, blieb ebenfalls unklar. Die Polizei sprach von weiten Teilen der Innenstadt.