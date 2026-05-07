Baden-Württemberg Fünfeinhalb Jahre Haft für Millionendiebstahl von Parkmünzen

Prozess gegen Ehepaar wegen Diebstahls von Parkmünzen
Über zehn Jahre hinweg hatte das Ehepaar, hier der Mann, eine Millionensumme aus den Parkautomaten der Stadt Kempten entwendet. (Archivbild)

Ein Luxusleben dank Kleingeld. Ein Paar füllte jahrelang unbemerkt seine Konten und Kleiderschränke. Wie konnte das so lange gutgehen – und welche Folgen hat das nun für die beiden Täter?

Kempten (dpa) - Nach dem Diebstahl von Parkmünzen im Wert von etwa 1,9 Millionen Euro ist ein Ehepaar vom Landgericht Kempten zu jeweils fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht ordnete zudem an, dass der der Stadt Kempten entstandene Schaden in voller Höhe von den Angeklagten wieder ersetzt werden muss. Der Vorsitzende Richter ChristophSchwiebacher wies darauf hin, dass die beiden Angeklagten nun in den nächsten 30 Jahren mit Pfändungen rechnen müssten. «Das Ganze hat sich nicht gelohnt und soll sich auch nicht lohnen», betonte er.

Angeklagt war ein 40 Jahre alter ehemaliger Mitarbeiter der Stadt Kempten sowie seine 39 Jahre alte Ehefrau. Der Beschäftigte des Bauhofs war mit der Leerung der Parkscheinautomaten der Kommune beauftragt und hatte sich mehr als zehn Jahre lang immer wieder an den Einnahmen vergriffen. Seine Partnerin half ihm dabei, das Geld abzuholen und auf Konten einzuzahlen. Das Gericht bezeichnete sie als «die Logistikerin» hinter den Taten.

Viele Fälle waren bereits verjährt

Prozess gegen Ehepaar wegen Diebstahls von Parkmünzen
Hinweisschild auf einen Parkscheinautomaten der Stadt Kempten. (Archivbild)

Beide hatten die Vorwürfe in vollem Umfang zugegeben. Verurteilt wurden beide wegen mehr als 300 Fällen seit dem Jahr 2020 mit einem Schaden von rund 1,34 Millionen Euro. Weitere mehr als 500 Fälle mit einer Schadenssumme von 584.000 Euro sind strafrechtlich verjährt. Allerdings wird die Justiz die Gesamtsumme von mehr als 1,9 Millionen Euro zur Schadensbegleichung bei dem Paar einziehen.

Prozess gegen Ehepaar wegen Diebstahls von Parkmünzen
Hinweisschild auf einen Parkscheinautomaten der Stadt Kempten. (Archivbild)

Der Mann hatte vor Gericht erklärt, dass das Paar sich mit dem Geld ein Luxusleben gegönnt habe: Pferde, Autos und teure Kleidung seien so finanziert worden. Die Strafkammer, der Staatsanwalt und die Verteidiger wiesen übereinstimmend darauf hin, dass es den Angeklagten von der Stadt sehr leicht gemacht worden sei. Dies müsse auch beim Strafmaß mildernd berücksichtigt werden, meinte der Richter.

Als Konsequenz des Skandals hat die Stadt mittlerweile die Arbeitsabläufe bei der Leerung der Automaten geändert und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

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