Nach einem Crash mit mehreren Fahrzeugen steht der Verkehr bei Weinheim stundenlang still. Den Rettungskräften bietet sich ein Trümmerfeld. Was ist passiert?

Weinheim (dpa/lsw) - Bei einer schweren Karambolage mit insgesamt fünf Autos sind in der Nähe von Weinheim fünf Menschen verletzt worden. Der Feuerwehr bot sich nach dem Unfall auf der Bundesstraße 38 ein mehr als 250 Meter langes Trümmerfeld. Splitter, Plastikteile und sogar ein Motorblock verteilten sich über die Fahrbahn. Die vielbefahrene Bundesstraße im Rhein-Neckar-Kreis wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, damit Polizei und Rettungsdienst arbeiten konnten.

Nach den ersten Ermittlungen hatte ein 19-Jähriger beim Ausscheren für einen Überholversuch in Richtung Weinheim einen Lastwagen auf der linken Spur übersehen. Er stieß mit ihm zusammen, geriet dadurch in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden weiteren Lkw und danach mit einem anderen Auto zusammen. «Durch die Wucht des Aufpralls wurden Fahrzeugteile abgerissen und auf einen weiteren Lkw geschleudert», sagte ein Polizeisprecher.

Der 19-Jährige und sein ein Jahr älterer Beifahrer wurden schwer verletzt. Zum Ausmaß der weiteren Verletzten machte die Polizei bislang keine Angaben.