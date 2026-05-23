Baden-Württemberg Fünf verletzte Radfahrer nach Sturz bei Tour

Rettungshubschrauber
Ein Mann verletzte sich schwer. (Archivbild)

Eine Fahrradtour endet für fünf Radfahrer im Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Triberg (dpa/lsw) - Bei einer Fahrradtour nahe Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) haben sich fünf Radfahrer verletzt. Am Freitagnachmittag sei es in Gruppe mit insgesamt 25 Radfahrern zu einem Sturz gekommen, wie die Polizei mitteilte. In einer Rechtskurve sei ein 69-Jähriger gestürzt, wodurch vier weitere Radfahrer zu Fall gekommen seien. Ein 71-Jähriger verletzte sich dabei schwer.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie es zu dem Sturz kam, werde noch ermittelt.

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