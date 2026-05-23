Eine Fahrradtour endet für fünf Radfahrer im Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Triberg (dpa/lsw) - Bei einer Fahrradtour nahe Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) haben sich fünf Radfahrer verletzt. Am Freitagnachmittag sei es in Gruppe mit insgesamt 25 Radfahrern zu einem Sturz gekommen, wie die Polizei mitteilte. In einer Rechtskurve sei ein 69-Jähriger gestürzt, wodurch vier weitere Radfahrer zu Fall gekommen seien. Ein 71-Jähriger verletzte sich dabei schwer.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie es zu dem Sturz kam, werde noch ermittelt.