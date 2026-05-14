Verkehrschaos in Stuttgart: Ein Auto kracht im Westen der Stadt in eine Stadtbahn – fünf Menschen werden verletzt. Was ist zur Unfallursache bekannt?

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist in Stuttgart beim Abbiegen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen – fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Bei den Verletzten handelte es sich um fünf Mitfahrer im Auto im Alter von 9, 15, 20, 27 und 50 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler schätzten den durch die Kollision entstandenen Schaden auf rund 85.000 Euro.

Der 33-jährige Autofahrer sei am Mittag verbotswidrig in eine Straße im Westen der Stadt abgebogen und prallte gegen die von einem 32-Jährigen gefahrene Stadtbahn geprallt, die in dieselbe Richtung unterwegs war. Die fünf Leichtverletzten kamen in Krankenhäuser. Das Auto wurde abgeschleppt.

Laut Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) gab es wegen der Kollision zeitweise Einschränkungen bei den Linien U2 und U9. Die Strecke zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Schwab-/Bebelstraße war demnach für rund eineinhalb Stunden unterbrochen. Mittlerweile würden alle Linien wieder regulär fahren, hieß es.