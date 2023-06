Jettingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind im Landkreis Böblingen fünf Menschen verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war am Freitagabend auf der Kreisstraße 1028 zwischen dem Ortsteil Sindlingen und der Gemeinde Jettingen unterwegs, als sein Fahrzeug mit dem Wagen einer 54-Jährigen zusammenstieß. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Im Wagen der Frau saßen zudem drei Teenager, die ebenfalls verletzt wurden - ein 16-Jähriger und eine 14-jährige schwer, ein 11-Jähriger leicht. Die Fahrerin sowie die 14-Jährige waren zudem im Auto eingeklemmt gewesen, so dass sie von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden mussten. Die Unfallursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

