Dornstetten (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Dornstetten (Landkreis Freudenstadt) verletzt worden - vier von ihnen schwer. Darunter waren auch zwei Kinder im Alter von fünf Jahren. Laut Polizeimitteilung vom Dienstag geriet ein 58-Jähriger am Vorabend auf schneeglatter Fahrbahn in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Wagen mit dem entgegenkommenden Auto eines 23-Jährigen zusammen. Dieser wurde leicht verletzt. Der 58-Jährige und seine drei Mitfahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Straße war während des gesamten Einsatzes voll gesperrt.

