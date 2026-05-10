Ein Fahrer gerät mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm eine vierköpfige Familie mit ihrem Auto entgegen.

Uttenweiler (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 20-Jähriger war am Samstag mit seinem Wagen auf der B 312 bei Uttenweiler (Kreis Biberach) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommendem Fahrzeug kollidiert. In dem Auto saß eine vierköpfige Familie, wie die Polizei mitteilte.

Infolge der Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen des 20-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Die Eltern sowie die Kinder im Alter von drei und sechs Jahren wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Herumfliegende Trümmerteile hätten zwei weitere Autos beschädigt. Die Beamten schätzten den Schaden auf insgesamt 50.000 Euro. Warum der 20-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.