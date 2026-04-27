Es brennt in einem Schnellrestaurant. Fünf Menschen verletzen sich leicht. Die Polizei hat eine Vermutung zur Brandursache.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Schnellrestaurant in Ludwigsburg haben sich fünf Menschen leicht verletzt. Angestautes Fett in der Dunstabzugshaube sei in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Der Besitzer des Restaurants und ein Bewohner der Wohnung über dem Restaurant verletzten sich leicht. Wie die anderen drei Verletzten mit dem Restaurant in Verbindung stehen, sei derzeit unklar. Auch die Schadenshöhe stehe bislang nicht fest.