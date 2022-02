Fünf Menschen sind bei einem Unfall bei Pforzheim verletzt worden - darunter ein Kleinkind. Eine 30-Jährige habe am Montagabend einen anderen Wagen überholt und ihn dabei gestreift, so die Polizei am Dienstag. Beide Autos schleuderten daraufhin über die Fahrbahn.

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 30-Jährige auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs war. Die Frau und ihr zweijähriger Sohn wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch die drei 18-jährigen Insassen des anderen Wagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt.