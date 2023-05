Am Mittwoch startet die zehnte Auflage des Karlsruher Dokumentarfestivals Dokka. Bis Sonntag sind 18 Film- und Hördokumentationen zu erleben, darunter Beiträge aus Frankreich, Rumänien und auch mit Bezug auf Südkorea.

Thematisch geht es um familiäre Spurensuche ebenso wie um menschliche Sehnsüchte, Lebenserfahrungen von Minderheiten oder noch aktuell präsente Fälle wie der des Bundeswehrsoldaten Franco A., der mit einer gefälschten Flüchtlingsidentität einen Anschlag plante.

So spielt der Eröffnungsfilm „Drei Frauen“ (Regie Maksym Melnik) in den Karpaten im Grenzgebiet zwischen Ukraine, Slowakei und Polen. Der Film begleitet die Protagonistinnen beim Kampf gegen die Einsamkeit und die Widrigkeiten der abgelegenen Region. In „Die toten Vögel sind oben“ begibt sich Sönje Storm an Hand der gewaltigen Sammlung ausgestopfter Vögel sowie an Pilzen, Käfern und Schmetterlingen ihres Urgroßvaters. Der war im Ersten Weltkrieg als Luftaufklärer eingesetzt und dokumentierte danach die Veränderungen in den Naturlandschaften seiner Heimat durch menschliche Eingriffe – Bilder aus der Frühzeit des Anthropozäns. In „Ein Hauch Leben“ wiederum hat das italienische Duo Matteo Botrugno und Danile Coluccini Lucy porträtiert, mit 95 Jahren die älteste transsexuelle Frau Italiens und eine wenigen noch präsenten Überlebenden des KZ Dachau.

Das Begleitprogramm fällt üppig aus. So gibt es wieder das beliebte dokKa-Frühstück, außerdem digitale Zusatzangebote, Workshop, Gesprächsrunden. Ebenso die Preise der Stadt Karlsruhe für einen von der Jury ausgewählten Film, für die beste Hördokumentation und schließlich den Förderpreis Dokumentarfilm.

Zentraler Veranstaltungsort ist die Kinemathek in der Karlsruher Kaiserpassage, etliche Termine finden aber auch im Schauburg-Kino (Marienstraße) statt.

Im Netz

Infos, Termine, Programm und Karten unter dokka.de