Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet ein 19-Jähriger mit seinem Wagen in einem Kreisverkehr ins Schleudern und stieß frontal gegen das Auto eines 75-Jährigen. Der junge Mann und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, ebenso die Menschen im zweiten Auto. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Stuttgart (dpa/lsw) - PM