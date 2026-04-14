Baden-Württemberg Fünf Kinder ohne Gurt in einem Wagen

Streifenwagen
Fünf Kinder sind ohne Gurt in einem Auto in Münsingen unterwegs gewesen. (Symbolbild)

Gleich fünf Knirpse fahren in einem Auto mit - allerdings ohne jede Sicherung. In Münsingen schreiten Streifenbeamte ein.

Münsingen (dpa/lsw) - Fünf nicht angeschnallte Kinder sind in einem Auto in Münsingen (Kreis Reutlingen) mitgefahren. Das jüngste Kind im Alter von 14 Monaten habe sich im Fußraum der Beifahrerin befunden, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder befanden sich alle ohne jegliche Sicherheitseinrichtung im Auto.

Streifenbeamte hatten den Wagen am Montag angehalten, weil der 31 Jahre alte Fahrer ebenfalls keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Lediglich die Beifahrerin war angeschnallt. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt ohne geeignete Kindersitze für die Kleinen.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x