Fünf Kinder sind durch die Explosion eines Silvesterböllers am Bahnhof in Kandern (Kreis Lörrach) verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, hatte ein 12-Jähriger den Böller am Donnerstag in der Hand, als eine Gleichaltrige ihn zündete. Durch die Explosion wurden drei weitere in einer Gruppe aus fünf Kindern verletzt.

Kandern (dpa/lsw) - Die beiden 12-Jährigen wurden den Angaben zufolge per Hubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg gebracht. Der Bub hatte sich demnach an der Hand verletzt. Bei dem Mädchen bestand der Verdacht einer Augenverletzung, der sich aber nicht bestätigte. Beide konnten wie auch die anderen Kinder der Gruppe nach einer Untersuchung in einer Kinderklinik wieder zu ihren Eltern entlassen werden.

PM Polizei