Leingarten (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer hat am Dienstag in Leingarten (Landkreis Heilbronn) fünf Geflüchtete auf seiner Ladefläche entdeckt. Der Lastwagen sei zwei Tage zuvor im Kosovo losgefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Unbekannter die 16- bis 29-Jährigen nachts während einer Pause in Ungarn auf den Anhänger gelassen.

Die Gruppe sei beim Eintreffen der Beamten auf dem Gelände der Spedition wohlauf gewesen. Die Polizei brachte vier der afghanischen Staatsangehörigen in die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe, den Minderjährigen in eine Jugendschutzeinrichtung.

