Natur genießen, ohne Gedränge: Diese fünf Ausflugsziele in Baden-Württemberg bieten zu Pfingsten eine ruhigere Alternative zu den touristischen Hotspots des Landes.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer zu Pfingsten einen Ausflug machen, aber überfüllte Touristenmagnete vermeiden möchte, der findet in Baden-Württemberg durchaus Alternativen. Fünf Vorschläge, verteilt über das Land:

Dingelsdorfer Ried bei Konstanz (Bodensee)

Wer am Bodensee Natur statt Gedränge sucht, sollte einen Abstecher zum Dingelsdorfer Ried machen. Das Naturschutzgebiet ist mit 25 Hektar das größte noch zusammenhängende Riedgebiet des unteren Bodanrücks – eine von dichten Mischwäldern umgebene Seen- und Riedlandschaft. Mit etwas Glück lassen sich hier bis zu sechs Spechtarten beobachten, geführte Touren sind kostenlos. Für den Besuch empfiehlt sich die Mitnahme eines Fernglases. Die Rundwanderung dauert rund zwei Stunden.

Donautal zwischen Tuttlingen und Sigmaringen (Schwäbische Alb)

Das Donautal gilt als eines der schönsten Täler der Schwäbischen Alb – und ist trotzdem weit weniger bekannt als der Blautopf oder Burg Hohenzollern. Auf rund 33 Kilometern schlängelt sich die Donau durch die wildromantische Schlucht mit bis zu 180 Meter hohen Felsformationen, tiefen Kaskaden und stillen Gumpen. Entlang des Weges reihen sich mittelalterliche Burgruinen aneinander. Das Tal eignet sich für Wanderer wie für Radfahrer gleichermaßen.

Monbachschlucht bei Bad Liebenzell (Nordschwarzwald)

Wild, romantisch und sehr grün: Die Monbachschlucht zeigt sich besonders im Frühsommer von ihrer schönsten Seite. Flauschige Moospolster lassen die Felsbrocken im Wasser wie Kissen erscheinen. Das Wasser fließt auf einer Strecke von gut vier Kilometern in der bis zu 170 Meter tief eingeschnittenen Schlucht dem Tal der Nagold zu. Die Rundtour startet am Bahnhof Bad Liebenzell und dauert rund drei Stunden. Gutes Schuhwerk ist Pflicht.

Das Kloster Schöntal kann sonntags und feiertags besichtigt werden. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Kloster Schöntal im Jagsttal (Hohenlohe)

Das Jagsttal zwischen Hohenlohe und dem Odenwald zählt zu den schönsten Flusstälern Baden-Württembergs – und ist trotzdem weniger bekannt als andere Ausflugsziele im Land. Mitten darin liegt das Kloster Schöntal, eine barocke Klosteranlage des Zisterzienserordens aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Klosterkirche mit ihrer aufwendigen Innenausstattung gilt als eines der bedeutendsten Barockbauwerke in Südwestdeutschland. Kostenlose Führungen gibt es aktuell sonntags und feiertags jeweils um 15.00 Uhr.

Zastlertal bei Feldberg (Südschwarzwald)

Wer den Feldberg besuchen möchte, ohne in der Masse zu versinken, dem empfehlen Wanderexperten einen Abstecher ins Sankt Wilhelmer oder Zastlertal – deutlich ruhigere Alternativen zur stark besuchten Feldberg-Hochfläche. Das Zastlertal führt durch einen engen, wildromantischen Taleinschnitt mit Bach, Almen und steilen Waldhängen. Ausgangspunkt ist das Dorf Zastler, von dort führen Wanderwege hinauf zum Feldbergmassiv. Wer oben angekommen ist, hat denselben Panoramablick – nur ohne die Massen am Feldbergturm.