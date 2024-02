Fünf Täter sollen vor einem Restaurant in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) zwei Männer verprügelt und verletzt haben. Die Verdächtigen hätten am Samstagmittag einen 19- und einen 37-Jährigen abgepasst und plötzlich auf sie eingeschlagen, wohl auch mit einem Metallaschenbecher, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die zwei Verletzten kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Das jüngere Opfer erlitt einen Nasenbruch und eine aufgeplatzte Lippe, das ältere Opfer mehrere Prellungen.

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Nach der Schlägerei flüchteten die Täter. Polizisten fahndeten den Angaben nach erfolgreich nach den fünf Verdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die beiden Gruppen sollen sich in den vergangenen Tagen schon mehrfach gestritten haben. Dabei kam es laut Polizei auch zu einer Körperverletzung.

