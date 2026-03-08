Ein 66-Jähriger stellt seinen Transporter ab. Auf einem minimalen Abhang rollt das Fahrzeug langsam los und rammt einen Baum – mit weitreichenden Folgen.

Waiblingen (dpa/lsw) - Ohne Fahrer ist ein Kleintransporter losgerollt und in Flammen aufgegangen. Das führerlose Fahrzeug hatte sich am Samstag an einem minimalen Gefälle in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) langsam in Bewegung gesetzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Erst ein auf dem Boden liegender Baumstamm stoppte den Transporter.

Durch den Aufprall sei vermutlich der Motor beschädigt worden und das Fahrzeug begann zu brennen. Der Transporter brannte komplett aus. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 130.000 Euro. Warum sich das Fahrzeug des 66 Jahre alten Fahrers in Bewegung setzte, war zunächst unklar.