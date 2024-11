Unbekannte entsorgen Chemikalien-Fässer im Kreis Emmendingen. Wie gingen sie dabei vor?

Freiamt/Emmendingen (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben im Kreis Emmendingen mindestens zwölf Fässer mit Chemikalien illegal entsorgt. Zwei der Fässer seien an einer Landstraße bei der Gemeinde Freiamt und zehn weitere an einer Kreisstraße bei Emmendingen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittag.

Die Täter sollen den Ermittlungen zufolge mit einem hohen Fahrzeug an ausgesuchte Stellen herangefahren sein und hätten die Fässer heruntergestürzt. Dabei seien drei der 250 Liter Fässer durch die Tiefe des Sturzes beschädigt worden. Inhalte seien dabei ausgelaufen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat vor etwa drei Wochen.