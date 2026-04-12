„Ey, Alter!“ ist ein neues Kinder-Theaterstück aus der Feder von Coco Plümer. Seine Premiere feierte es am Samstag auf der Bühne der „Insel“ des Badischen Staatstheaters.

Hauptthema des ambitionierten Stückes ist das Älter werden in seinen vielen Facetten und mit den Fragen, die sich besonders Kinder dazu stellen. Wer kennt sie nicht als Eltern, die Situation, wenn schon Fünfjährige fragen, warum es junge und alte Menschen gibt, warum Kinder nicht klein bleiben, das Leben im Alter meist beschwerlicher wird, niemand ewig lebt und am Ende alle sterben müssen.

Diese Fragen stellten sich auch die beiden dicken Freunde Karim und Mo. Sie leben in der gleichen Straße, verbringen ihre Zeit miteinander in ihrer, der Lerchenstraße, leben nach den Worten von Karim „ein ziemlich perfektes Leben“. Dass dieses unbeschwerte Kinder-Dasein nicht immer so weiter gehen kann, wird den beiden Freunden allmählich bewusst, als in ihrer Straße ein Seniorenheim gebaut wird. Und „Da drüben“ Menschen einziehen, „mit denen etwas nicht stimmt. Sie haben schneeweiße Haare oder gar keine mehr, ihre Haut ist fleckig, sie bewegen sich wie Zombies in Zeitlupe, oft sogar mit einem Stock oder einem Wagen.“

Szene aus »He, Alter« auf der »Insel« des Badischen Staatstheaters. Foto: Arno Kohlem

Yara, die ältere Schwester von Karim, klärt die beiden Jungs aber schnell auf. Das „da drüben“ ist ein Altersheim, die Bewohner „sind alt, einfach alt. Wir werden alt, wir alle!“, erschreckt sie Karim und Mo bis ins Mark. Lange grübeln sie darüber, wie dieser Prozess aufgehalten werden kann. Finden immer mehr Beispiele für das Vergehen von allem Lebendigen, angefangen von schimmeligen Käse über Mo’s Tante, die mit „Beauty“-Produkten dagegen ankämpft. Olga, die erwachsene Kiosk-Betreiberin, findet Falten überhaupt nicht schlimm, denn sie seien doch Spuren eines intensiven Lebens.

Sie wollen die Zeit verbannen

Es beruhigt Karim und Mo jedoch nicht. Also müssen sie am besten die Zeit anhalten, sie aus ihrem Leben verbannen, mitsamt allen Zeitsymbolen und Messgeräten, von der Uhr über den Kalender bis hin zum Geburtstag. Denn wer keinen Geburtstag habe, könne auch nicht jedes Jahr ein Jahr älter werden, so ihre einfache Logik. Nur blöd, dass dann ja auch gar nicht mehr der Geburtstag gefeiert werden kann, ein Ereignis, auf das sie auf keinen Fall verzichten wollen. Also wird kurzerhand „Nicht-Geburtstag“ gefeiert. Doch ausgerechnet beim Höhepunkt des Festes, dem Kaugummi-Weitspuck-Wettbewerb vor dem Kiosk in ihrer Straße, passiert das Unmögliche: Herr Lila, ein ausgesprochen agiler Bewohner von „Da drüben“, kommt dazu und feiert kurzerhand mit. Er zeigt, wie schön es sein kann, alt zu sein, dass alt werden möglich und mit Gelassenheit zu ertragen ist.

„Ich bin jetzt viel erfahrener als früher, habe viel mehr Zeit für alles, was Spaß macht.“ Er spricht sogar von seinen Gedanken über das, was nach dem Leben kommt. Es könne ein Leben im Himmel sein, vielleicht folge ein Nichts, oder sogar eine Wiedergeburt in anderer Gestalt.

Szene mit von links Lucie Emons, Hadeer Hando und Jan Wenglarz. Foto: Arno Kohlem

Karim und Mo kommen immer mehr durcheinander, zerstreiten sich sogar. Doch am Ende haben sie viel über das Leben gelernt und versöhnen sich wieder und sind Freunde fürs Leben.

Das Stück unter der Regie von Inda Buschmann wird für Kinder ab sieben Jahre empfohlen. Eine kleine Fragerunde unter der jungen Theaterbesuchern am Ende der Premiere zeigte, dass dieses Alter gut passt. Den Mädchen, die acht Jahre und älter waren, habe das Stück super gefallen, sie hätten alles verstanden. Dazu trugen sicher die geschickt gewählte Sprache mit vielen bildhaften Vergleichen und fast poetischen Elementen und der hin und wieder eingesetzte Humor bei. Er brach das grundsätzlich ernste Thema auf, machte es leichter. Und natürlich das überragende Spiel der vier Schauspieler. Als Karim begeisterte Hadeer Hando, als sein bester Freund Mo Jan Wenglarz. Lucie Emons spielte in unglaublicher Bühnenpräsenz Yara, die Schwester von Karim, und die lebenserfahrene und weise Kiosk-Betreiberin Olga. Staatsschauspieler Timo Tank verblüffte als jung gebliebener Herr Lila, der dazu super singen und Gitarre spielen konnte.

Weitere Aufführungen zu ausgewählten Terminen und für Schulen sind geplant.