Nach dem Wurf eines Sprengkörpers auf eine Trauergemeinde in Altbach in Baden-Württemberg haben Ermittler bei einem 19 Jahre alten Verdächtigen eine scharfe Schusswaffe mit dazugehöriger Munition gefunden. Das teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Es werde nun untersucht, ob die Waffe bei einer Serie von Schüssen im Großraum Stuttgart verwendet wurde. Das LKA berichtet von Anhaltspunkten, dass «sowohl die Schussabgaben im öffentlichen Raum als auch die Tat in Altbach im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zweier rivalisierender gewaltbereiter Gruppierungen steht».

Altbach/Ludwigsburg (dpa) - Ein Mann hatte am Freitag einen Sprengkörper, vermutlich eine Handgranate, auf eine Trauergemeinde auf dem Friedhof in Altbach geworfen. Bei der Explosion wurden zehn Menschen verletzt, einer davon schwer. Drei am Mittwoch festgenommene Männer werden verdächtigt, den Werfer danach so schwer verprügelt zu haben, dass er ins Krankenhaus musste. Ihnen wird gemeinschaftlicher versuchter Totschlag und gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 23-Jährige, der den Sprengkörper geworfen haben soll, sitzt bereits in Haft. Die anderen drei sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.