Freiburg (dpa/lsw) - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Freiburg sind alle Fenster und Türen aus den Verankerungen gerissen worden. Zwei Personen seien am Donnerstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie kamen in Krankenhäuser. Weitere Menschen wurden demnach vermutlich nicht verletzt. Die Explosion entstand den Angaben zufolge in Laborräumen im Keller des Hauses. Die Ursache war zunächst unklar. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien «mit hohem Kräfteansatz vor Ort», hieß es. Laut des DRK-Kreisverbands Freiburg waren knapp 20 haupt- und ehrenamtliche Rettungsräfte von Maltesern und DRK im Einsatz.

Pressemitteilung