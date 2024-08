Explosion in einer Pizzeria

Mitten in der Nacht gibt es in einer Pizzeria im Landkreis Göppingen einen lauten Knall. Die Glasscheiben in den Fenstern zerspringen. Was ist passiert?

Eislingen/Fils (dpa/lsw) - In einer Pizzeria in Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) hat es in der Nacht eine Explosion gegeben. Die Fenster seien geborsten, sagte ein Polizeisprecher. Der Gastwirt war zu diesem Zeitpunkt noch in dem Lokal gewesen. Es sei niemand verletzt worden, so der Sprecher. Auch das Inventar brannte den Angaben nach an einigen Stellen. Der Wirt habe die Flammen aber mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen können. Was zu der Explosion führte, war zunächst unklar. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Auch die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden. Das Haus sei aber weiterhin bewohnbar, sagte der Polizeisprecher.