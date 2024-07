Explosion in Achern. Eine ehemalige Gaststätte steht in Flammen. Drei Menschen werden verletzt.

Achern (dpa/lsw) - Ein Mann soll in einer Arbeiterunterkunft in Achern mit einer Gasflasche hantiert haben, sodass es zu einer Explosion kam. Dabei sei der 60-Jährige schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann wurde unter anderem mit schweren Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ob Lebensgefahr bestehe, war zunächst unklar.

Ein 66-Jähriger, der sich auch im Gebäude aufhielt, wurde ebenfalls verletzt und kam in eine Klinik. Ein Auto, das zum Zeitpunkt der Explosion am Haus vorbeifuhr, wurde von Trümmerteilen getroffen und der Fahrer ebenfalls verletzt. Die Schwere der Verletzung war bei beiden zunächst unklar.

Der anschließende Brand nach der Explosion in der ehemaligen Gaststätte sorgte für einen hohen Gebäudeschaden. Eine genaue Schadenssumme sei bisher nicht bekannt.