Der Arbeitsmarkt im Südwesten hat sich zuletzt trotz aller Krisen robust gezeigt. Auch zum Ende des Jahres 2022 hat sich das nach Experteneinschätzung nicht geändert.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg im Dezember 2022 dürfte nach Einschätzung von Experten im Vergleich zum Vormonat in etwa gleich geblieben sein. Im November waren 227.800 Menschen in Baden-Württemberg arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote hatte bei 3,6 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Dezember 2021 erwarten die Arbeitsmarktexperten für den vergangenen Monat höhere Zahlen. Damals hatten 212.300 Menschen keine Beschäftigung, die Quote lag bei 3,4 Prozent.

Die Dezember-Daten will die Regionaldirektion am Dienstag (9.55 Uhr) vorstellen. Stichtag für die Erhebung war der 14. Dezember.