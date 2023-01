Zuletzt hatte sich der Arbeitsmarkt im Südwesten robust gezeigt, die Zahl der Arbeitslosen war minimal gesunken. Nun dürfte die Zahl nach Einschätzung von Experten wieder steigen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten dürfte im Januar nach Einschätzungen von Experten im Vergleich zum Vormonat gestiegen sein. Im Dezember 2022 lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent, 227.463 Menschen waren im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet. Auch im Vergleich zum Vorjahr dürften die Werte zugenommen haben. Im Januar 2022 lag die Arbeitslosenquote auch bei 3,6 Prozent, damals waren 224.696 Menschen ohne Job gemeldet.

Die Daten für diesen Januar in Baden-Württemberg will die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag (9.55 Uhr) in Stuttgart veröffentlichen. Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 12. Januar.