In der Kandeler Georgskirche präsentiert die Dommusik an St. Eberhard Stuttgart am Samstag, 3. Juli, 18 Uhr, ihr Programm „Experimental Bach“. Zwei Motetten des Leipziger Meisters, „Jesu, mein Freude“ und „Ich lasse dich nicht“, sowie Präludien aus dem „Wohltemperierten Clavier“ treten in erfrischend quergebürsteter Bearbeitung in Dialog miteinander – auch Spontanes soll einfließen. Sebastian Bartmann, der im Stil der Minimal Music Hand angelegt hat, wird mit seiner Frau Barbara die beiden Flügel bespielen. Ergänzt durch das international preisgekrönte Klavierduo Impuls, das durch experimentelle Spielfreude besticht. Die jungen Stimmen der Domkapelle St. Eberhard durchweben das Programm. Karten im Vorverkauf zu 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es bei Bücher Pausch und im Gemeindebüro Kandel, Telefon 07275 1297.