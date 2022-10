37 Jahre nach der Tat hat ein 65-Jähriger vor dem Landgericht Ulm gestanden, eine junge Frau in Göppingen vergewaltigt zu haben. Den Vorwurf der Anklage des versuchten Mordes an der damals 29-Jährigen wies der ehemalige US-Soldat aber von sich. Andere Vorwürfe sind bereits verjährt.

Ulm (dpa) - Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 23. Oktober 1985 die junge Frau in einer Parkanlage mehrfach vergewaltigt zu haben. Später soll der damals 28-Jährige versucht haben, die Frau, die sich bewusstlos gestellt habe, mit einem Ast zu erschlagen (Az.: 3 Ks 11 Js 19684/22).

Er soll sie in ein Auto geschleppt und in einen Straßengraben geworfen haben. Der Angeklagte wurde nach all den Jahren über einen DNA-Treffer als möglicher Täter identifiziert. Er wurde aus den USA ausgeliefert und befindet sich in Untersuchungshaft.