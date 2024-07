Der 38 Jahre alte frühere Flügelspieler Tobias Werner soll sich beim Bundesligisten um den Übergang der Talente in den Profibereich kümmern.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der frühere Fußballprofi Tobias Werner kehrt als Manager zum Bundesligisten VfB Stuttgart zurück. Der 38-Jährige übernehme die neu geschaffene Position als «Übergangsmanager» im Vorstandsressort Sport, teilte der Vizemeister mit. Dort soll Werner, der für den VfB in der 2. Liga spielte und für den FC Augsburg 127 Bundesliga-Spiele bestritt, die Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) auf dem Weg in den Profibereich unterstützen.

«Die Zielrichtung ist klar: Wir wollen an der Schnittstelle zwischen NLZ und Lizenzbereich sportlich und wirtschaftlich effizienter werden», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Möglichst viele junge Spieler sollten den Sprung in den Profikader schaffen. «Tobias Werner hat als Spieler und Funktionär wichtige Erfahrungen gesammelt, die er nun in dieser Funktion einbringen wird.»

Werner, der nach seiner Profikarriere unter anderem Sport-Geschäftsführer beim SSV Jahn Regensburg war, freut sich auf die «spannende Aufgabe» in Stuttgart. «Wir wollen die Einzelentwicklungen unserer Toptalente im Übergangsbereich noch stärker in den Fokus nehmen und das durchgehend und nicht nur anlässlich von Transferperioden», erklärte er.