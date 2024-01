Sie trennte sich von ihm und zeigte anderen ihre Verletzungen. Das soll ihren Ex-Partner so verärgert haben, dass er zustach. Nun beginnt der Prozess wegen Mordes gegen den Mann.

Ulm (dpa/lsw) - Weil er seine Ex-Partnerin getötet haben soll, beginnt nun der Prozess gegen einen 56-Jährigen. Das Ulmer Landgericht verhandelt heute (8.30 Uhr) wegen Mordes gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, der 42-Jährigen im August in einer Unterkunft in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) zahlreiche Stichverletzungen zugefügt zu haben. Die Frau verblutete demnach noch am Tatort.

Der Behörde zufolge war der Mann vorbestraft wegen diverser Gewalttaten auch gegen die 42-Jährige. Die Frau soll sich von dem Rumänen getrennt und anderen Menschen Verletzungen gezeigt haben, die der 56-Jährige ihr zugefügt haben soll. Darüber verärgert soll der Mann ein Messer aus seinem Zimmer in der Unterkunft geholt haben und die 42-Jährige auf dem Weg zur Toilette überraschend attackiert haben. Anschließend habe er selbst die Polizei gerufen.

Die Tat hat der Mann laut Staatsanwaltschaft teilweise gestanden, aber ausgesagt, er habe die Frau nicht töten wollen. Seit der Tat sitzt er in Untersuchungshaft. Ein Urteil könnte Anfang März ergehen.

