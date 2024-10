Ein ehemaliger Hurrikan bewegt sich auf Deutschland zu. In Baden-Württemberg rechnet der DWD mit heftigen Windstärken.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Donnerstag mit heftigen Sturmböen in Stuttgart und warnt vor Orkanböen im Hochschwarzwald. Dafür verantwortlich ist der ehemalige Hurrikan «Kirk», der dann über Deutschland zieht. In Stuttgart seien am frühen Donnerstagmorgen vereinzelt Windstärken von bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich, sagte ein DWD-Meteorologe. Der Wind werde schon im Laufe der kommenden Nacht kräftiger und erreiche dann am frühen Morgen den Höhepunkt.

Für Lagen oberhalb von 1.000 Metern in den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus. Im Hochschwarzwald seien Orkanböen von bis 140 Kilometern pro Stunde möglich. Es bestehe Gefahr von umherfliegende Gegenstände und umstürzenden Bäume. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen. Ab Donnerstagmittag sei eine Abschwächung des Windes zu erwarten.

Kurzer Sturm

«Kirk» sei ein kurzes, aber kräftiges Tief, so der Experte weiter. Der Ex-Hurrikan ziehe nach seiner Atlantik-Überquerung vor allem über die südliche Mitte Deutschlands hinweg. «Wir sind südlich des Kerns in diesem Windfeld drin», erklärte der Meteorologe. Nach dem kurzen Sturm seien Schauer und Gewitter mit Höchstwerten von bis zu 16 Grad zu erwarten.