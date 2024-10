Ein ehemaliger Hurrikan bewegt sich auf Deutschland zu. In Stuttgart rechnet der DWD mit ordentlichen Windstärken.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der ehemalige Hurrikan «Kirk» könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heftige Sturmböen bringen. In Stuttgart seien am frühen Donnerstagmorgen vereinzelt Windstärken von bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich, sagte ein DWD-Meteorologe. Der Wind werde schon im Laufe der kommenden Nacht kräftiger und erreiche dann am frühen Morgen den Höhepunkt.

«Kirk» sei ein kurzes aber kräftiges Tief, so der Experte weiter. Der Sturm lasse am Vormittag relativ schnell wieder nach. Der Ex-Hurrikan ziehe nach seiner Atlantik-Überquerung vor allem über die südliche Mitte Deutschlands hinweg. «Wir sind südlich des Kerns in diesem Windfeld drin», erklärte der Meteorologe. Nach dem kurzen Sturm seien Schauer und Gewitter mit Höchstwerten von bis zu 16 Grad zu erwarten.