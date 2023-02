Der ehemalige deutsche Fußballprofi Gernot Rohr steht vor einem Engagement als Nationaltrainer der westafrikanischen Republik Benin. Der 69-Jährige soll in der kommenden Woche nach Benin fliegen, um die letzten Details mit dem dortigen Fußballverband zu klären und einen Vertrag zu unterzeichnen, wie der «Mannheimer Morgen» am Freitag berichtete. Für Rohr wäre es bereits die fünfte Station in Afrika, nachdem er zuvor die Nationalmannschaften von Nigeria, Burkina Faso, Niger und Gabun betreute.

Mannheim (dpa) - Als aktiver Fußballer gewann der gebürtige Mannheimer mit Girondins Bordeaux dreimal die französische Meisterschaft und spielte zuvor in Deutschland aber auch beim FC Bayern München, Waldhof Mannheim und den Offenbacher Kickers. Mit Benin soll Rohr zunächst die Qualifikation für den Afrika Cup 2024 in der Elfenbeinküste schaffen.

Artikel Mannheimer Morgen

Profil Gernot Rohr