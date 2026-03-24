Baden-Württemberg Ex-Frau mit Fleischerbeil angegriffen: Urteil erwartet

Landgericht Eilwangen
Angeklagt ist der Mann wegen versuchten Totschlags. (Symbolbild)

Mit Messer und Fleischbeil soll ein Rentner auf seine Ex-Frau losgegangen sein. Die 78-Jährige kann gerade noch gerettet werden. Nun wird das Urteil gegen ihren Ex-Partner erwartet.

Ellwangen (dpa/lsw) - Im Prozess um einen Fleischbeil-Angriff auf eine Seniorin wird am Dienstag (ab 9.30 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen das Urteil gegen ihren Ex-Mann erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 78-Jährigen versuchten Totschlag vor. Hintergrund des Angriffs soll ein Streit um die Scheidung Ende August gewesen sein.

Die Auseinandersetzung soll laut Anklage derart eskaliert sein, dass der Mann im gemeinsamen Haus zunächst mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben soll. Anschließend soll er mit dem Fleischbeil mindestens 25-mal auf die Frau eingeschlagen haben. Die ebenfalls 78-jährige Seniorin erlitt Schnittverletzungen an Händen, Unterarmen und am Hals sowie lebensgefährliche Verletzungen am Kopf.

Angehörige holten Rettungskräfte

Der Mann rief den Ermittlungen zufolge anschließend seinen Sohn an. Er könne sehen, wie seine Mutter «erledigt» worden sei. Die eilig herbeigeeilten Angehörigen verständigten laut Anklage Polizei und Rettungskräfte. Das schnelle Eingreifen habe das Leben der 78-Jährigen gerettet, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Der Mann wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Frau tritt über ihren Anwalt als Nebenklägerin auf. Ob der Rentner sich zu den Umständen äußern wird, blieb am ersten Verhandlungstag offen. Zu Prozessbeginn wurde nur die Anklage verlesen.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x