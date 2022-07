Der frühere Daimler-Manager Uwe Skrzypek hat die Wahl zum neuen Oberbürgermeister in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) gewonnen. Der 51-jährige, parteilose Ostwestfale und selbsterklärte Wahlschwabe bekam am Sonntag nach Angaben der Stadt im Internet 52,35 Prozent der Stimmen. Matthias Beck lag mit 45,32 Prozent auf dem zweiten Platz, Bernd Michael Rothmann mit 2,17 Prozent deutlich abgeschlagen auf dem dritten.

Vaihingen/Enz (dpa/lsw) - Alle drei parteilosen Bewerber waren im ersten Wahlgang vor drei Wochen CDU-Kandidat Sven Haumacher unterlegen, der mit 41,89 Prozent der Stimmen die damals noch nötige absolute Mehrheit von mehr als der Hälfte der Stimmen verpasste. Haumacher war zur Neuwahl nicht mehr angetreten, weil er sich mehr Zustimmung erhofft hatte.

Dieses Mal hätte zum Sieg sogar die einfache Mehrheit gereicht. Die Wahlbeteiligung unter den 22.374 Wahlberechtigten lag den Angaben zufolge bei 45,49 Prozent. Amtsinhaber Gerd Maisch von den Freien Wählern geht nach 16 Jahren in den Ruhestand.

