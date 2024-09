Die Werteunion um den ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat einen prominenten Neuzugang: Den Ex-Bundesvorsitzenden der AfD, Jörg Meuthen. Maaßen lobt dessen Expertise.

Berlin (dpa) - Der frühere AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen ist jetzt Mitglied der konservativen Partei Werteunion. «Er ist heute aufgenommen worden», bestätigte Werteunion-Chef Hans-Georg Maaßen der Deutschen Presse-Agentur.

Welche Rolle der prominente Neuzugang genau spielen wird, ließ Maaßen offen. Er sagte aber über Meuthen: «Wir haben ihn auch aufgenommen wegen seiner wirtschaftlichen Kompetenz, und daher wird er sich mit Sicherheit mit Blick auf die Themen Wirtschaft und Finanzen für die Werteunion nach außen auch äußern können.» Ob Meuthen eine offizielle Funktion übernehme, werde noch entschieden.

Die Werteunion um Ex-Verfassungsschutz-Chef Maaßen hatte sich erst im Februar als Partei gegründet. Bei den Landtagswahlen in Brandenburg erlangte die Werteunion am Sonntag nur knapp 0,3 Prozent der Stimmen. Maaßen sagte, das sei absehbar gewesen. Das Ziel sei, 2025 «mit deutlich mehr als 5 Prozent» in den Bundestag einzuziehen.

Maaßens neuer Parteifreund Meuthen hatte die AfD Ende Januar 2022 verlassen und dies mit einem aus seiner Sicht zu radikalen Kurs vieler AfD-Spitzenfunktionäre begründet. Später war er der Zentrumspartei beigetreten. Der kehrte er nach gut einem Jahr im September 2023 aber auch wieder den Rücken. Bis zur Wahl im Juni war Meuthen Abgeordneter im Europarlament.