„Von Licht und Schatten“ ist das Programm überschrieben, mit dem die Evangelische Jugendkantorei am Samstag, 5. Februar, 18 Uhr, in der Stadtkirche Annweiler gstiert. In den A-cappella-Werken unter anderem von Bach, Brahms und Schwemmer geht es um Fragen der menschlichen Existenz.

Ein Höhepunkt soll die berühmte doppelchörige Motette „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“ von Johann Sebastian Bach werden. Die Motette wurde im Oktober 1729 bei den Trauerfeierlichkeiten für den Leipziger Thomasschulrektor und Universitätsprofessor Johann Heinrich Ernesti erstmals aufgeführt. Den anspruchsvollen Text aus dem Römerbrief, der auch Grundlage der Trauerpredigt war, hatte Ernesti noch selbst ausgewählt. Johannes Brahms selbst bezeichnete seine Motette für Chor „Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen“ (1878) als „kleine Abhandlung über das große Warum“. Die Frage wird in dem Werk immer wieder gestellt. Als Kompositionen unserer Zeit erklingen die „vier Lieder von Licht und Schatten“ des 61-jährigen Berliner Komponisten Frank Schwemmer, die den Konzerten den Titel gaben. Das zweite Lied des Zyklus, das Volkslied „Es geht ein dunkle Wolk herein“ wird erstmals in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts notiert. Die heute bekannte dreistrophige Fassung legt eine Interpretation mit dem heraufziehenden Krieg nahe und verschiebt so die ursprünglich als Liebeslied gemeinte Bedeutung.

Die Leitung hat Landeskichenmusikdirektor Jochen Steuerwald. Tobias Markutzik, Bezirkskantor in Kusel, ergänzt das Programm auf der Oberlinger-Orgel mit Werken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Karten (12/8 Euro plus Versand) gibt es unter Telefon 0176 54334609 und unter tickets.evkirchenmusikpfalz.de.