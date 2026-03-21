Ein Lottospieler aus dem Kreis Waldshut gewinnt beim Eurojackpot genau 996.800 Euro. Wer der Glückspilz ist, bleibt vorerst ein Rätsel.

Waldshut (dpa/lsw) - Ein Lottospieler aus dem Kreis Waldshut hat beim Eurojackpot fast eine Million Euro gewonnen. Mit fünf richtigen Zahlen und einer passenden Eurozahl sicherte sich der Gewinner rund 996.800 Euro, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Zum Jackpot fehlte lediglich eine weitere Eurozahl. Die Gewinnzahlen lauteten 2, 17, 21, 25 und 30 sowie die Eurozahl 2.

Wer hinter dem Gewinn steckt, ist noch unklar. Der Spielschein wurde ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle im Süden des Landkreises abgegeben.