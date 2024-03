Geboren wurde Claudio Kammerknecht im beschaulichen Emmendingen nördlich von Freiburg. Am Freitag spielt er allerdings erstmals für Sri Lanka.

Dresden (dpa) - Claudio Kammerknecht von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden steht vor seinem Debüt für die Nationalmannschaft Sri Lankas. Am Freitag soll der Verteidiger erstmals für das Heimatland seiner Mutter auflaufen, in der Hauptstadt Colombo geht es gegen Papua-Neuguinea. «Es tut gut, dass man mal etwas anderes sieht, die Abläufe andere sind. Aber ich weiß schon: Es ist etwas Verrücktes», sagte der 24-Jährige der «Sächsischen Zeitung».

Bereits im September 2022 hatte Kammerknecht an einem Lehrgang der Auswahl teilgenommen, ein Spiel fand allerdings nicht statt. Nach dem Spiel gegen Papua-Neuguinea steht noch eine Begegnung gegen Bhutan am Montag auf dem Programm. Am Dienstag wird Kammerknecht dann in Dresden zurückerwartet.

Die Reise in die 8000 Kilometer entfernte Heimat seiner Mutter war für Kammerknecht möglich, da Dynamo nur im Landespokal aktiv ist. «Ich habe mit dem Trainer gesprochen. Wenn ein Meisterschaftsspiel angestanden hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich weiß schon, dass ich hier nicht bei einem Freizeitverein bin», sagte der Außenverteidiger. Fünf Tage nach seiner Rückkehr nach Deutschland muss Dresden beim formstarken Preußen Münster antreten, das nur zwei Punkte Rückstand hat.

