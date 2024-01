Herrenberg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund einer dreiviertel Million Euro entstanden. Aus bislang unklaren Gründen sei am Samstag ein Feuer in dem Zwischengebäude eines Einfamilienhauses und einer Scheune ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bewohner retteten sich demnach unverletzt ins Freie. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.