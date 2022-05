Der Haussperling - bekannt als Spatz - gehört zu den häufigsten Vögeln überhaupt. Das ist auch in diesem Jahr in den Gärten der Fall. Insgesamt zeigen sich die Vogelfreunde nach der Zählung aber enttäuscht. Wenngleich es auch eine Überraschung gibt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nachtigallen haben zuletzt wieder deutlich häufiger in baden-württembergischen Gärten gezwitschert als zuvor. Bei der regelmäßigen Vogelzählaktion „Stunde der Gartenvögel“ sei der Singvogel zwar nur 139 Mal gesichtet worden, das sei aber ein Zuwachs von satten 147 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Dienstag in Stuttgart mit. Wie jedes Jahr hat der Haussperling - auch als Spatz bekannt - bei der Zählaktion in Parks und Gärten seine Artgenossen überflügelt. Er war Mitte Mai der am häufigsten gesichtete Vogel, im Schnitt waren pro Garten 5,94 Haussperlinge zu sehen. Es folgten Amsel, Kohlmeise und Star.

Die Zahl der teilnehmenden Vogelfreunde ist allerdings im Vergleich zu den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Das dürfte nach Einschätzung des Nabu ebenso an den Aufhebungen der Corona-Auflagen liegen wie am guten Freibad-Wetter während der Zählung. Insgesamt seien in 4496 Gärten fast 140.800 Vögel gezählt worden. 6667 Vogelfreunde haben sich laut Nabu beteiligt, im vergangenen Jahr waren es 19.000 und im Jahr 2019 vor der Pandemie 8005.

Die Bilanz falle durchwachsen aus, sagte Nabu-Vogelfachmann Stefan Bosch. „Insgesamt wird Baden-Württemberg nach den gemeldeten Zahlen vogelärmer.“ Der Südwesten liege mit durchschnittlich 31,3 Vögeln pro Garten auch im Bundesvergleich im hinteren Drittel. „Insgesamt verharren die Bestände vieler Arten auf niedrigem Niveau“, sagte Bosch. Nach dem massiven Rückgang der Amseln durch das Usutu-Virus scheinen sich die Bestände dieser Art wieder leicht zu erholen.

Und welche Erklärung hat der Experte für die Zunahme der Nachtigallen? Sie seien in diesem Jahr etwa eine Woche früher aus ihren Winterquartieren in Afrika zurückgekehrt als im vergangenen Jahr, sagte Bosch. „Entsprechend früher startete auch die Balz- und Brutaktivität. Und die Stunde der Gartenvögel fiel offenbar in die Phase der größten Balzaktivität.“

Die „Stunde der Gartenvögel“ findet seit 2005 jedes Jahr am zweiten Maiwochenende statt.

Einzelergebnisse der "Stunde der Gartenvögel" 2022